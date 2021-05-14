جامبا أوساكا يقيل مدربه مياموتو لسوء النتائج

أخبار اليابان

(رويترز) - قال نادي جامبا أوساكا المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم يوم الجمعة إنه استغنى عن خدمات مدربه تسونياسو مياموتو بسبب تراجع أداء ونتائج الفريق خلال الموسم الحالي.

وكان جامبا احتل المركز الثاني في الموسم الماضي لكنه حاليا في منطقة الهبوط (لمركز 18 بين 20 فريقا) بعد أن حقق فوزا وحيدا في 10 مباريات خاضها حتى الآن.

وقال جامبا بطل آسيا في 2008 في بيان عبر موقعه الرسمي على الانترنت إنه أبلغ المدرب مياموتو بقرار الإقالة مساء يوم الخميس.

وسبق لجامبا الفوز بدوري اليابان مرتين كانت أخرها في 2014.

واختير مياموتو أفضل مدرب في الدوري الياباني الموسم الماضي بعد أن قاد الفريق لاحتلال المركز الثاني بعد البطل كاواساكي فرونتال.

وسيتولى ماسانوبو ماتسونامي تدريب جامبا بصفة مؤقتة خلفا لمياموتو.

وجامبا واحد من أربعة فرق يابانية من المقرر أن تشارك في منافسات القسم الشرقي من دوري أبطال آسيا الشهر المقبل.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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