توشيبا تك فرانس تؤكد تعرضها للقرصنة في وقت سابق من مايو

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باريس (رويترز) - قالت توشيبا تك فرانس إيمدجينج سيستمز يوم الجمعة إنها كانت ضحية هجوم إلكتروني بأحد برمجيات الفدية في ليل الرابع من مايو أيار.

وقالت في بيان إنها لم تفقد جراء هذا الهجوم الإلكتروني سوى مجموعة طفيفة من بيانات العمل، مضيفة أن المرتكب هو جماعة دارك سايد التي يتهمها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي بالمسؤولية عن هجوم كولونيال بايبلاين.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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