ألافيليب بطل العالم يغيب عن أولمبياد طوكيو لأسباب شخصية

أخبار اليابان





باريس (رويترز) - قال الفرنسي جوليان ألافيليب بطل العالم في سباق الطرق للدراجات يوم الجمعة إنه لن يشارك في أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 لأسباب شخصية.

وكتب ألافيليب عبر حسابه على موقع إنستجرام "بعد التفكير في الأمر مليا وبعد موافقة مدرب المنتخب الوطني وفريقي ديسونيك-كويك ستب قررت عدم المشاركة في أولمبياد طوكيو الصيفي المقبل".

وأضاف ألافيليب (28 عاما) الذي سيصبح أبا في الشهر المقبل "هذا قرار شخصي اتخذته بعد تفكير طويل".

واحتل ألافيليب المركز الرابع في سباق الطرق في أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي في 2016.

وسيشارك ألافيليب في سباق فرنسا للدراجات الذي سينطلق في بريست في 26 يونيو حزيران المقبل.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html