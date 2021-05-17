دراسة لمنظمة الصحة العالمية: ساعات العمل الطويلة قاتلة

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صورة ظلية للعمال أمام الشمس أثناء حفرهم حقلًا لتركيب أنابيب مياه على طول طريق في كراتشي، 1 مايو/ أيار 2012. رويترز / آثار حسين.

جنيف (رويترز) - قالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن العمل لساعات طويلة يتسبب في وفاة مئات الآلاف سنويا في اتجاه يزداد سوءا قد يتسارع أكثر بسبب جائحة كورونا.

في أول دراسة عالمية عن الخسائر في الأرواح المرتبطة بساعات العمل الطويلة، أظهرت الورقة المنشورة في مجلة البيئة الدولية أن 745 ألف شخص ماتوا بسبب السكتة الدماغية وأمراض القلب المرتبطة بساعات العمل الطويلة في عام 2016.

كانت تلك زيادة بنسبة 30٪ تقريبًا عن عام 2000.

وقالت ماريا نيرا، مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة بمنظمة الصحة العالمية ”إن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع يمثل خطراً صحياً خطيراً“.

وقالت ”ما نريد أن نفعله بهذه المعلومات هو تشجيع المزيد من العمل والمزيد من الحماية للعمال“.

وأظهرت الدراسة المشتركة، التي أعدتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، أن معظم الضحايا (72٪) كانوا من الرجال وكانوا في منتصف العمر أو أكبر. في كثير من الأحيان، حدثت الوفيات في وقت متأخر من العمر، وأحيانًا بعد عقود، مما كانت عليه التحولات.

كما أظهر أن الأشخاص الذين يعيشون في جنوب شرق آسيا ومنطقة غرب المحيط الهادئ - وهي منطقة حددتها منظمة الصحة العالمية وتشمل الصين واليابان وأستراليا - كانوا الأكثر تضرراً.

بشكل عام، قالت الدراسة - بالاعتماد على بيانات من 194 دولة - إن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35٪ وزيادة خطر الوفاة بمرض القلب الإقفاري بنسبة 17٪ مقارنة بـ 35-40 ساعة عمل في الأسبوع.

غطت الدراسة الفترة بين عامي 2000-2016، وبالتالي لم تشمل جائحة كورونا، لكن مسؤولي منظمة الصحة العالمية قالوا إن الزيادة في العمل عن بعد والتباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن حالة الطوارئ المعلنة للسيطرة على الفيروس ربما زاد من المخاطر.

وقالت منظمة الصحة العالمية ”إن الوباء يسرع التطورات التي يمكن أن تغذي الاتجاه نحو زيادة وقت العمل“، مقدرة أن 9٪ على الأقل من الناس يعملون لساعات طويلة.

ويقول موظفو منظمة الصحة العالمية، بمن فيهم رئيسها تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنهم عملوا لساعات طويلة خلال الوباء، وقال نيرا إن وكالة الأمم المتحدة ستسعى إلى تحسين سياستها في ضوء الدراسة.

قال فرانك بيغا، المسؤول الفني بمنظمة الصحة العالمية، إن ساعات الحد الأقصى ستكون مفيدة لأصحاب العمل حيث ثبت أن ذلك يزيد من إنتاجية العمال.

”إنه حقًا اختيار ذكي عدم زيادة ساعات العمل الطويلة في ظل أزمة اقتصادية“.

(من إعداد إيما فارج ؛ تحرير جاريث جونز، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)