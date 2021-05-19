اليابان تزيد الإنفاق لتشجيع إنتاج الرقائق الإلكترونية محليًا

أخبار اليابان



مشاة يرتدون أقنعة واقية، بعد تفشي مرض فيروس كورونا، يسيرون تحت الأعلام الوطنية اليابانية في منطقة تسوق في طوكيو، اليابان، 6 يناير/ كانون الثاني ، 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.

أفادت صحيفة نيكي أن اليابان تخطط لزيادة الإنفاق لزيادة الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات والبطاريات المتقدمة في إطار أجندة النمو لهذا العام.

وقالت الصحيفة يوم الأربعاء، دون أن تذكر المصادر، أنه بموجب مسودة مخطط النمو المقرر الانتهاء منه في وقت مبكر من يونيو/ حزيران، ستشجع الحكومة أيضًا الاستثمار على نطاق واسع لتطوير بطاريات للسيارات الكهربائية.

ستؤكد الخطة قلق طوكيو بشأن نقص المعروض من الرقائق العالمية الذي تسبب في اضطرابات الإنتاج في شركات صناعة السيارات اليابانية ويهدد بإلحاق الضرر بالاقتصاد المعتمد على التصدير.

وقالت الصحيفة إن الحكومة ستتعهد في استراتيجية النمو بتوسيع صندوق حالي بقيمة 200 مليار ين (1.84 مليار دولار) لدعم صناعة صناعة الرقائق المحلية والمساعدة في تعزيز إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة.

وقالت نيكي إن الخطة ستركز على الجهود المبذولة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي، مثل دعوة الشركات المصنعة الأمريكية للاستثمار في اليابان حتى يتمكن البلدان من تعزيز سلاسل توريد الرقائق.

وتدعو مسودة الإستراتيجية أيضًا إلى امتلاك اليابان لحصة عالمية بنسبة 40٪ في الجيل التالي من أشباه موصلات الطاقة، والمستخدمة في السيارات الكهربائية والتطبيقات الأخرى، بحلول نهاية العقد.

تعمل استراتيجية النمو كمنصة رئيسية للجهود الحكومية لتعزيز النمو طويل الأجل والقدرة التنافسية لليابان.

(الدولار = 108.8800 ين)

(شارك في التغطية أنوشكا تريفيدي في بنغالورو؛ شارك في التغطية لايكا كيهارا في طوكيو؛ تحرير جوناثان أوتيس وماثيو لويس، الترجمة من إعداد nippon.com)