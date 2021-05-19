قليل من العاملين الطبيين اليابانيين حصلوا على جرعتين كاملتين مع اقتراب أولمبياد طوكيو

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أفراد أمن يقفون بالقرب من نصب الحلقات الأولمبية خلال مسيرة للمتظاهرين المناهضين للأولمبياد خارج مقر اللجنة الأولمبية اليابانية، وسط تفشي فيروس كورونا، في طوكيو، اليابان، 18 مايو/ أيار 2021. رويترز / إيسي كاتو.

طوكيو (رويترز) - ذكرت صحيفة نيكي يوم الأربعاء أن أقل من 30٪ من العاملين الطبيين في المدن اليابانية الكبرى تم تطعيمهم ضد فيرس كورونا قبل 65 يومًا فقط من بدء أولمبياد طوكيو، مع تنامي الدعوات لإلغاء الأولمبياد.

أظهرت أرقام مجلس الوزراء الصادرة هذا الأسبوع أنه بعد ثلاثة أشهر من حملة التطعيم في اليابان ضد كورونا، تم تلقيح أقل من 40٪ من العاملين الطبيين فيها.

تتجلى المشكلة بشكل خاص في طوكيو، التي من المقرر أن تستضيف الألعاب ابتداءً من 23 يوليو/ تموز، وغيرها من المراكز السكانية الكبيرة، حيث كان معدل العاملين الطبيين الملقحين بالكامل أقل من 30٪، حسبما ذكرت نيكي.

وقالت الصحيفة إن الكثير من إمدادات اللقاح تركزت في المستشفيات الكبيرة، وكانت هناك مشاكل في أنظمة الحجز للموظفين الطبيين.

كان الانتشار البطيء للأطباء والممرضات من بين الشكاوى التي أشارت إليها المجموعات الطبية التي عارضت إقامة الألعاب في الوقت الذي تكافح فيه اليابان لاحتواء زيادة في الإصابات.

تخضع الكثير من مدن ومحافظات اليابان، بما في ذلك طوكيو وأوساكا، لحالة الطوارئ حتى نهاية الشهر في محاولة لمواجهة موجة رابعة من الإصابات. قالت محافظة أوكيناوا الجنوبية يوم الأربعاء إنها ستطلب إعلان الطوارئ الخاص بها مع وصول الإصابات الجديدة إلى مستويات قياسية.

تهدف الحكومة إلى تلقيح معظم سكانها البالغ عددهم 36 مليونًا ممن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بحلول نهاية يوليو/ تموز. للوصول إلى هذا الهدف، تأمل الحكومة في تقديم حوالي مليون جرعة يوميًا، أي أسرع بثلاث مرات من الوتيرة الحالية.

حتى الآن ، حصل 3.7٪ فقط من سكان اليابان البالغ عددهم 126 مليونًا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، وهو أقل معدل بين الدول الغنية. في البداية، كان التعطيل عبارة عن إمدادات ضئيلة من اللقاح الذي طورته فايزر- بيونتك، وهو الوحيد الذي اعتمد في اليابان حتى الآن.

لكن الشحنات الواردة من لقاح فايزر زادت بشكل كبير في مايو/ أيار، ومن المتوقع أن توافق الحكومة على لقاح موديرنا هذا الأسبوع لاستخدامه في مراكز التلقيح الشاملة. يتم أيضًا النظر في اعتماد لقاح أسترازينيكا.

مع تخفيف اختناقات الإمدادت، ظهرت مشاكل مع أنظمة حجز اللقاحات ونقص القوى العاملة. وقالت الحكومة يوم الأربعاء إنها تدرس السماح للصيادلة بإعطاء اللقاح بعد أن أصدرت أمرا مماثلا لأطباء الأسنان الشهر الماضي.

(من إعداد روكي سويفت وكيوشي تاكيناكا ؛ تحرير ستيفن كواتس، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)