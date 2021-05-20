محكمة هولندية تحكم في دعاوى غصن ضد نيسان - ميتسوبيشي

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كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان ورينو، خلال مؤتمر صحفي في لبنان، 29 سبتمبر/ أيلول 2020. رويترز / محمد أزاكير.

أمستردام (رويترز) - من المقرر أن تحكم محكمة هولندية، الخميس، في قضية رفعها كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان، ضد نيسان وميتسوبيشي.

القضية الهولندية، وهي واحدة من العديد من القضايا بين النجم السابق لصناعة السيارات العالمية والشركات اليابانية التي كان يقودها من قبل، تتمحور حول المشروع المشترك المسجل في هولندا Nissan-Mitsubishi BV، حيث تم عزل غصن من منصب رئيس مجلس الإدارة في عام 2019.

يدعي غصن أن الشركات اليابانية انتهكت قوانين العمل الهولندية عندما فصلته ويطالب بمبلغ 15 مليون يورو (18.3 مليون دولار) كتعويض عن الأجور الفائتة ومدفوعات نهاية الخدمة.

لكن نيسان وميتسوبيشي تزعمان أن غصن استخدم المشروع المشترك الذي يقع مقره في أمستردام فقط لتضخيم راتبه وتغطية دين ضريبي شخصي، ويطالبانه بسداد حوالي 8 ملايين يورو من الأجور التي يقولون إنه منحها لنفسه دون علم مجلس الإدارة.

نفى الرئيس السابق لتحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي مرارًا ارتكاب أي مخالفات، بما في ذلك طريقة تعويضه.

كان غصن رئيسًا لكل من شركتي نيسان وميتسوبيشي والرئيس التنفيذي لشركة رينو عندما ألقي القبض عليه في اليابان في عام 2018 بتهمة سوء السلوك المالي، بما في ذلك عدم الإبلاغ عن راتبه واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية.

وقد فر غصن إلى لبنان في ديسمبر/ كانون الأول 2019 مختبئًا في صندوق أدوات موسيقية على متن طائرة خاصة انطلقت من مطار كانساي، وظل في لبنان منذ ذلك الحين.

(من إعداد بارت ميجر ، تحرير كيرستن دونوفان، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)