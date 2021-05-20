اليابان تعتمد لقاحي موديرنا وأسترازينيكا اليوم
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من المرجح أن توافق اليابان على لقاحات كورونا من قبل كل من موديرنا وأسترازينيكا، مع إعلان رسمي متوقع من وزير الصحة في البلاد يوم الجمعة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم الخميس.
وقال التقرير إن المسؤولين يفكرون في تقييد الفئة العمرية الموصى بها للقاح أسترازينيكا بسبب مخاوف بشأن تجلط الدم
(من إعداد روكي سويفت وريتسوكو أندو؛ تحرير جاكلين وونغ، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)