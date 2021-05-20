المؤشر نيكي ينخفض 0.60% في بداية التعاملات في طوكيو
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طوكيو (رويترز) - تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.
ونزل نيكي0.60 في المئة مسجلا 27875.50 نقطة، في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38 في المئة ليصل إلى 1888.11 نقطة.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)
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