المؤشر نيكي ينخفض ‭0.60‬% في بداية التعاملات في طوكيو

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طوكيو (رويترز) - تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

ونزل نيكي‭‭0.60 ‬ ‬في المئة مسجلا 27875.50 نقطة، في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38 في المئة ليصل إلى 1888.11 نقطة.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

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