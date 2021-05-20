المؤشر نيكي ينخفض ‭0.60‬% في بداية التعاملات في طوكيو

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شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 11 مايو أيار 2021. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 11 مايو أيار 2021. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.

طوكيو (رويترز) - تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

ونزل نيكي‭‭0.60 ‬ ‬في المئة مسجلا 27875.50 نقطة، في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38 في المئة ليصل إلى 1888.11 نقطة.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز