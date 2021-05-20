باخ رئيس اللجنة الأولمبية يزور اليابان في 11 يوليو

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - ذكر خطاب لمسؤول اللجنة الأولمبية الدولية البارز جون كوتس يوم الخميس أن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سيزور اليابان في 11 يوليو تموز المقبل قبل انطلاق الدورة الأولمبية المؤجلة الصيف المقبل.

وكان من المقرر أن يزور باخ اليابان في مايو أيار الجاري لكن الزيارة تأجلت بعد فرض حالة الطواريء في الدولة المضيفة بسبب فيروس كورونا.

وفي الخطاب الموجه إلى الرياضيين والرعاة وبقية الشركاء أكد كوتس أنه سيزور اليابان في 16 يونيو حزيران المقبل لوضع اللمسات الأخيرة لتنظيم الحدث على أرض الواقع.

ونشر الخطاب على موقع اللجنة الأولمبية الدولية عل الانترنت.

وقد أكد باخ في وقت سابق من الأسبوع الحالي المضي قدما في تنظيم الدورة الصيفية المقبلة قائلا إن المنظمين المحليين يسيرون دون تردد في هذا الاتجاه.

ومن المقرر أن تبدأ الدورة التي تأجلت في العام الماضي بسبب تفشي الفيروس سريع الانتشار في 23 يوليو تموز المقبل رغم تزايد المطالبات الداخلية بتأجيلها أو إلغائها.

ورغم أنه تقرر إقامة الدورة بدون أي جماهير من الخارج خوفا من العدوى فإن اللجنة المنظمة لم تقرر حتى الآن أيضا إن كانت ستسمح بحضور الجمهور المحلي أم لا.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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