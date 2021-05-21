المؤشر نيكي يرتفع 0.61‭‬% في بداية التعاملات في طوكيو

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طوكيو (رويترز) - ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.

وزاد نيكي‭‭‭‬‬ 0.61 ‭‭‬‬‬‬في المئة مسجلا 28269.61 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.20 في المئة ليصل إلى 1899.67 نقطة.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

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