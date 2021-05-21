تقارير: الرئيس الفرنسي ماكرون سيحضر أولمبياد طوكيو

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طوكيو (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام يوم الجمعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يخطط لحضور مراسم افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينيانو في مقابلة مع الإذاعة الفرنسية أنها تشرف على ترتيبات زيارة ماكرون.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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