اليابان تفتتح مواقع تطعيم جماعية لكبار السن قبل الألعاب الأولمبية

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - افتتحت اليابان يوم الاثنين مراكز تلقيح جماعية في الوقت الذي تسارع فيه لتلقيح معظم سكانها المسنين قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.

ستقوم المراكز في طوكيو وأوساكا بتلقيح آلاف الأشخاص كل يوم، مما يعطي دفعة لحملة التطعيم البطيئة في اليابان حيث يكافح المسؤولون موجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا.

قال تيتسويا أورانو، 66 عامًا، الذي كان من بين أول من تم تطعيمهم في طوكيو: ”من الأفضل الحصول عليه مبكرًا“. ”سارت الأمور بسلاسة، بشكل عام“.

ستعمل منشأة طوكيو 12 ساعة في اليوم وستقوم بتطعيم 10000 شخص يوميًا للأشهر الثلاثة القادمة. الموقع في أوساكا سيقوم بإعطاء حوالي 5000 جرعة في اليوم.

دعا رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي المراكز الشهر الماضي إلى تسريع طرح التطعيم. كما تم افتتاح مواقع التلقيح واسعة النطاق التي تديرها الحكومات المحلية في محافظات آيتشي ومياغي وغونما.

دفعت الموجة الرابعة من الإصابات السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ التي تغطي معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك طوكيو، مما أثار بعض المخاوف بشأن الألعاب الأولمبية المقرر أن تبدأ في 23 يوليو/ تموز.

من المقرر أن تنتهي حالات الطوارئ لمعظم المناطق في 31 مايو/ أيار. وتميل الحكومة نحو تمديد الإجراءات، حسبما قال العديد من الأشخاص المطلعين على القرار لرويترز. وقال محافظ أوساكا هيروفومي يوشيمورا، الذي كانت منطقته من بين الأكثر تضررا في الموجة الحالية، للصحفيين إنه سيقرر ما إذا كان سيطلب تمديد حالة الطوارئ يوم الثلاثاء.

تلقى 4.4٪ فقط من سكان اليابان البالغ عددهم 125 مليون نسمة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وفقًا لتتبع رويترز العالمي، وهو أبطأ معدل بين الدول الغنية الأكبر في العالم.

بدأت اليابان حملة التلقيح في منتصف فبراير/ شباط ، في وقت متأخر عن معظم الاقتصادات الكبرى. تم إبطاء الحملة في البداية بسبب قلة الإمدادات من الجرعات المستوردة من اللقاح التي طورتها شركة فايزر- بيونتك. ولكن حتى مع زيادة الشحنات، فإن عملية الطرح قد أعيقت بسبب نقص القوى العاملة والأعطال في نظام الحجز.

تستخدم مراكز التطعيم الجماعي لكبار السن لقاح شركة موديرنا ، الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة، جنبًا إلى جنب مع لقاح أسترازينيكا.

وقالت شركة جونسون آند جونسون يوم الاثنين إنها تقدمت بطلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لمرشحها ذي الطلقة الواحدة ويمكنها البدء في إمداد البلاد في أوائل عام 2022.

(من إعداد روكي سويفت ويوشيفومي تاكيموتو ؛ تحرير جين واردل وجايلز إلجود، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



أشخاص ينتظرون تلقي لقاح مرض فيروس كورونا في مركز التطعيم الشامل الذي افتتح حديثًا في طوكيو، اليابان ، 24 مايو/ أيار 2021. كارل كورت/ رويترز.



أشخاص ينتظرون تلقي لقاح مرض فيروس كورونا في مركز التطعيم الشامل الذي افتتح حديثًا في طوكيو، اليابان ، 24 مايو/ أيار 2021. كارل كورت/ رويترز.



متقاعد يتلقى لقاح موديرنا في مركز التطعيم الشامل الذي افتتح حديثًا في طوكيو، اليابان ، 24 مايو/ أيار 2021. كارل كورت/ رويترز.