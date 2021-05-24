شركة ”جونسون آند جونسون“ تتقدم بطلب لاعتماد لقاح كورونا في اليابان

أخبار اليابان



قوارير فارغة من لقاح فيروس كورونا الخاص بشركةجونسون آند جونسون على طاولة بمركز التطعيم في إسبانيا، 23 أبريل / نيسان 2021. رويترز / جون نازكا.

طوكيو (رويترز) - قالت شركة ”جونسون آند جونسون“ يوم الإثنين، إنها تقدمت بطلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية على لقاح كورونا أحادي الجرعة في اليابان، وأنه يمكنها البدء في إمداد البلاد بجرعات في أوائل عام 2022 بمجرد حصولها على الموافقة.

قامت اليابان بتلقيح أقل من 5٪ من سكانها، وهي أبطأ وتيرة تطعيم بين دول العالم الأكبر والأغنى.

(من إعداد ريتسوكو أندو ؛ تحرير توم هوغ، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)