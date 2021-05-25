الولايات المتحدة تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى اليابان بسبب كورونا

أخبار اليابان



ركاب يسيرون في المبنى B بمطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي في أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة ، 23 مايو/ أيار 2021. رويترز / كارلوس باريا.

واشنطن (رويترز) - حثت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين على عدم السفر إلى اليابان بسبب موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل شهرين فقط من موعد انطلاق أولمبياد طوكيو.

كما أصدرت الإدارة تحذيرها من ”المستوى 4“ من السفر إلى سريلانكا وسط تزايد الإصابات هناك. وشهدت مخاطر أقل في زيارة دولة أنتيغوا وبربودا الكاريبية، وخفضت الجزر إلى تصنيف ”المستوى 3 - إعادة النظر في السفر“.

لم تذكر الإرشادات والتوجيهات الأمريكية بشأن ”لا تسافر“ لليابان الألعاب الأولمبية على وجه التحديد، لكنها حذرت من زيارة البلاد الآن. قال مسؤول أولمبي كبير الأسبوع الماضي إن الألعاب ستبدأ كما هو مخطط لها في 23 يوليو/ تموز حتى في ظل حالة الطوارئ بعد تأجيلها في عام 2020 بسبب تفشي الوباء.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إرشادات جديدة ”يجب على المسافرين تجنب السفر إلى اليابان“. ”بسبب الوضع الحالي في اليابان، حتى المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا ونشره ويجب عليهم تجنب السفر إلى اليابان“.

قالت اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية، التي تشرف على فريق الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان لرويترز تم إطلاعها على أحدث نصائح وزارة الخارجية فيما يتعلق باليابان.

”نشعر بالثقة في أن ممارسات التخفيف الحالية المطبقة للرياضيين والموظفين من قبل كل من اللجنة الأولمبية الأمريكية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، إلى جانب الاختبار قبل السفر، عند الوصول إلى اليابان، وأثناء وقت الألعاب، ستسمح بالمشاركة الآمنة لفريق الولايات المتحدة الأمريكية. الرياضيين هذا الصيف“.

(من إعداد جان وولف وسوزان هيفي ؛ تحرير بقلم أليكس ريتشاردسون وغرانت ماكول، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)