المؤشر نيكي يرتفع ‭0.54‬% في بداية التعاملات في طوكيو

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رجل يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسواق في طوكيو يوم 26 فبراير شباط 2021. تصوير: كيم كيونج هون - رويترز.
رجل يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسواق في طوكيو يوم 26 فبراير شباط 2021. تصوير: كيم كيونج هون - رويترز.

طوكيو (رويترز) - ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

وزاد نيكي‭‭‭‭‭‬‬‬‬ 0.54 ‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬في المئة مسجلا 28516.99‭‭ ‬‬نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 في المئة ليصل إلى 1920.50 نقطة.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز