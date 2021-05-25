المؤشر نيكي يرتفع ‭0.54‬% في بداية التعاملات في طوكيو

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طوكيو (رويترز) - ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

وزاد نيكي‭‭‭‭‭‬‬‬‬ 0.54 ‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬في المئة مسجلا 28516.99‭‭ ‬‬نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 في المئة ليصل إلى 1920.50 نقطة.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

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