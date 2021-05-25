أولمبياد طوكيو.. لا يوجد أي تأثير على الألعاب الأولمبية من نصائح عدم السفر الأمريكية

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شعار دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تم تأجيلها إلى عام 2021 بسبب تفشي مرض فيروس كورونا في مبنى حكومة العاصمة طوكيو في طوكيو باليابان في 22 يناير/ كانون الثاني 2021. رويترز / إيسى كاتو.

طوكيو (رويترز) - قال مسؤولون يابانيون كبار يوم الثلاثاء إنهم لم يتوقعوا تحذيرًا أمريكيًا من السفر إلى اليابان وسط مخاوف من تأثير فيروس كورونا على أولمبياد طوكيو - التي تفصلنا عن شهرين - وأن الدعم الأمريكي للألعاب لم يتغير.

لم تذكر إرشادات وتوجيهات وزارة الخارجية الأمريكية بشأن ”عدم السفر“ لليابان يوم الاثنين الألعاب الأولمبية على وجه التحديد، لكنها حذرت من زيارة البلاد الآن.

وقالت وزيرة الأولمبياد تامايو ماروكاوا في مؤتمر صحفي ”في الوقت الحالي، لا يمكننا أن نرى أي تأثير معين“. وأشارت إلى أن التحذير لم يحظر السفر الضروري وأن اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية قالت إن ممارسات التخفيف المخطط لها ستسمح بمشاركة آمنة لرياضيين فريق الولايات المتحدة الأمريكية.

تعهد كبار المسؤولين اليابانيين والأولمبيين بالاستمرار في الألعاب كما هو مخطط لها في 23 يوليو/ تموز بعد تأجيلها في عام 2020، حتى مع إظهار الاستطلاعات أن غالبية اليابانيين يريدون إلغاء الألعاب أو تأجيلها بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو إن اليابان على اتصال وثيق بالحكومة الأمريكية.

وقال كاتو ”لا يوجد تغيير على الاطلاق في دعم الولايات المتحدة لقرار اليابان باستضافة الاولمبياد“.

في إرشاداتها الجديدة، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه يجب على المسافرين تجنب السفر إلى اليابان.

وقالت: ”بسبب الوضع الحالي في اليابان، حتى المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل قد يتعرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا ونشره“

كما نصحت أستراليا بعدم السفر إلى اليابان بسبب المخاطر الصحية من كورونا واضطرابات السفر العالمية.

تجنبت اليابان الإصابات واسعة النطاق التي عانت منها العديد من الدول الأخرى، لكن موجة رابعة تسببت في حالة الطوارئ في طوكيو، حاضرة أوساكا الغربية ومحليات أخرى في جميع أنحاء البلاد.

قالت عدة مصادر مطلعة على القرار لرويترز إن الحكومة تميل نحو تمديد حالة الطوارئ - المقرر أن تنتهي في 31 مايو/ أيار في معظم المناطق، بما في ذلك طوكيو.

أدى بطء تطبيق التطعيم في اليابان إلى زيادة المخاوف.

قدمت الدولة التطعيمات لما يقل قليلاً عن 5٪ من سكانها، وهو الأبطأ بين الدول الغنية والأكبر في العالم، وسجلت 715،940 إصابة و 12،308 حالة وفاة بسبب الفيروس.

قالت اللجنة الأولمبية الأمريكية، التي تشرف على فريق الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان لرويترز إنها على علم بالاستشارة المحدثة لوزارة الخارجية بشأن اليابان.

”نشعر بالثقة في أن ممارسات التخفيف الحالية المطبقة للرياضيين والموظفين من قبل كل من اللجنة الأولمبية الأمريكية واللجنة المنظمة لألعاب طوكيو، إلى جانب الاختبار قبل السفر، عند الوصول إلى اليابان، وأثناء وقت الألعاب، ستسمح بالمشاركة الآمنة لفريق الولايات المتحدة الأمريكية والرياضيين هذا الصيف “.

كما قال توشيهيرو نيكاي، صاحب النفوذ القوي في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، إنه لا يرى تأثيرًا مباشرًا على الألعاب الأولمبية من تحذير السفر الأمريكي، لكنه أضاف أن هناك قضايا عملية مهمة لا يزال يتعين حلها.

لن يُسمح للمشاهدين الدوليين بدخول اليابان لحضور الألعاب ، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن المتفرجين المحليين.

(من إعداد إيلين لايز وساكورا موراكامي ؛ كتابة ليندا سيغ؛ تحرير ريتشارد بولين، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)