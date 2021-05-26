أخر تطورات فيروس كورونا

أخبار اليابان



شخص متقاعد يتلقى لقاح كورونا في مركز التطعيم الشامل الذي افتتح حديثًا في طوكيو، اليابان، 24 مايو/ أيار 2021. رويترز/ كارل كورت.

(رويترز) - إليك ما تحتاج لمعرفته حول فيروس كورونا الآن:

انحسار الإصابات في الهند

انخفضت الأعداد الرسمية للإصابات اليومية بفيروس كورونا في الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى أدنى مستوى لها في 6 أسابيع تقريبًا مما أعطى الأمل في انحسار الموجة الثانية المدمرة.

وصرح قادة الحكومة بأن نقص اللقاحات يشكل مصدر للقلق. فقد تم بالكاد تلقيح 3٪ من سكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار شخص، وهو أقل معدل بين الدول العشر التي بها أكبر عدد من الحالات في العالم، مما يجعل الهند ونظام الرعاية الصحية غير المجهز بها عرضة لموجة ثالثة محتملة، بحسب الخبراء.

وقال كل من معهد الهند للأمصال، الذي يقوم بتصنيع لقاح أسترازينيكا، وشركة بهارات بيوتيك المحلية التي توفر لقاح كوفاكسين، إنهما يزيدان من الإنتاج لكن المعروض لا يزال أقل من ملايين الجرعات التي تحتاجها الهند.

تمديد القيود في تايوان

قال وزير الصحة التايواني، يوم الثلاثاء، إن الملايين من جرعات اللقاح في طريقها إلى تايوان، بينما مدد القيود المتعلقة بالفيروس حتى منتصف يونيو/ حزيران رغم تراجع معدلات الإصابات الجديدة.

وتواجه تايوان ارتفاعًا في الإصابات المحلية، يتفاقم بسبب معدلات التلقيح المنخفضة عند حوالي 1 ٪ فقط من السكان بعد أن أمضت أشهراً في محاصرة الفيروس ومواصلة الحياة طبيعية نسبياً مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

وقال وزير الصحة تشين شي تشونغ إن مليوني جرعة لقاح ستصل بنهاية شهر يونيو/ حزيران إلى البلاد. ويليها 10 ملايين جرعة أخرى ستصل بنهاية أغسطس/ آب.

عودة الكمامات والقيود الاجتماعية إلى ملبورن

عادت ملبورن، ثاني أكبر مدن أستراليا، فرض قيودها على فيروس كورونا، يوم الثلاثاء، حيث سارعت السلطات للعثور على الحلقة المفقودة في تفشي جديد، مما دفع نيوزيلندا إلى إيقاف ”فقاعة سفر“ القائمة مع ولاية فيكتوريا مؤقتًا.

وسط مخاوف من أن المجموعة، التي وصلت إلى تسع حالات في يومين، يمكن أن تؤدي إلى تفشي كبير، فرضت فيكتوريا قيودًا اجتماعية وجعلت الكمامات الطبية إلزامية في الفنادق والمطاعم والأماكن الداخلية الأخرى من الساعة 6 مساءً. (8 صباحًا بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء حتى 4 يونيو/ حزيران.

وينهي هذا التفشي الأخير، فترة طويلة من عدم وجود حالات إصابة لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا في فيكتوريا.

التردد حول اللقاحات في تايلاند

أظهرت استطلاعات الرأي أن التردد بشأن اللقاحات قد ارتفع بشكل حاد في تايلاند، بعد أسابيع فقط من بدء برنامج التلقيح الشامل، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد تفشيًا هو الأكثر فتكًا لكورونا في البلاد.

وبينما كانت الأسباب وراء ارتفاع حالات التردد حول تلقي اللقاحات غير واضحة في استطلاعات الرأي، كانت الشكاوى الواسعة النطاق تدور حول عدم التنظيم الحكومي، والتأخير في الحصول على اللقاحات والاعتماد على لقاحات سينوفاك وأسترازينيكا المصنع محليًا.

وأبلغت تايلاند عن 135439 إصابة و832 حالة وفاة منذ بداية الوباء العام الماضي.

الولايات المتحدة تفحص تقارير عن إصابات مبكرة في مختبر ووهان

تبحث وكالات الاستخبارات الأمريكية تقارير تفيد بأن باحثين في مختبر للفيروسات الصيني كانوا مرضى بشكل خطير في عام 2019 قبل شهر من الإبلاغ عن الحالات الأولى لإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لمصادر حكومية أمريكية حذرت في الوقت نفسه من أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن المرض نشأ في المختبر.

وقالت مصادر مطلعة على تقارير وتحليلات المخابرات الأمريكية، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن تقريرًا استخباراتيًا أمريكيًا لا يزال سريًا تم تداوله خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، زعم أن ثلاثة باحثين من معهد ووهان لعلم الفيروسات أصيبوا بمرض شديد في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019 لدرجة أنهم سعوا للحصول على الرعاية في المستشفى.

وقال أحد المصادر إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هؤلاء الباحثون قد نُقلوا إلى المستشفى أو ما هي أعراضهم.

(من إعداد ليندا نوكس، تحرير باربرا لويس، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)