أسهم اليابان تغلق مرتفعة بعد مكاسب وول ستريت

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الثلاثاء إذ لقيت أسهم التكنولوجيا المحلية ذات الثقل دعما من إغلاق قوي لناسداك ليل الاثنين لكن مخاوف من تعافي اقتصادي بطيء بسبب بداية ضعيفة لحملة التطعيم كبحت المكاسب.

وارتفع المؤشر نيكي 0.67 بالمئة ليغلق على 28553.98 بينما زاد المؤشر توبكس 0.34 بالمئة إلى 1919.52 نقطة.

وقال نوريهيرو فوجيتو من ميتسوبيشي يو.إف.جي مورجان ستانلي سيكيورتيز "صعدت الأسهم مرتفعة السعر بالسوق اليابانية بعد مكاسب قوية للمؤشرات الأمريكية الرئيسية.

"لكن، بصفة أساسية يتعرض السوق لضغوط جراء المخاوف حيال بطء تعامل اليابان مع الجائحة مما تسبب في فجوة كبيرة بين المعنويات في اليابان مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا".

وكسبت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت ليل الاثنين وقفز مؤشر ناسداك المجمع أكثر من واحد بالمئة بعد تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وتقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق وقفز سهم طوكيو إلكترون 1.76 بالمئة وأدفانتيست 2.35 بالمئة.

وكسب سهم فاست ريتيلينج 0.93 بالمئة ومجموعة سوفت بنك 0.54 بالمئة.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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