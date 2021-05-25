هيئة قناة السويس تقول إنها ما زالت مستعدة للتفاوض مع الشركة مالكة إيفر جيفن

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القاهرة (رويترز) - قالت هيئة قناة السويس يوم الثلاثاء إنها ما زالت مستعدة للتفاوض مع ملاك سفينة حاويات عملاقة أغلقت المجرى المائي لمدة ستة أيام في مارس آذار، على الرغم من استمرار السير في دعوى قضائية تنظرها محكمة مصرية.

وجنحت إيفر جيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح شديدة يوم 23 مارس آذار وحال جنوحها دون المرور في الاتجاهين مما تسبب في تعطيل التجارة العالمية.

ويوم الأحد رفضت المحكمة طلب شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة إنهاء احتجازها.

وتطلب هيئة قناة السويس تعويضا 916 مليون دولار عن الأضرار الناجمة عن إغلاق المجرى المائي لكنها قالت يوم الثلاثاء إنها مستعدة لتخفيض المبلغ إلى 550 مليون دولار مع إيداع 200 مليون دولار منه لإنهاء احتجاز السفينة وأن تحصل الهيئة على خطابات ضمان بسداد باقي المبلغ.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان إنها "استمرت في تعاملها بمرونة تامة مع إجراءات التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة للحفاظ على العلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة باعتبارها أحد أهم عملائنا".

ومضى البيان قائلا إن المرونة تفسر "استمرار التفاوض حتى اللحظة رغم إجراءات التقاضي الجارية للوصول لاتفاق يلائم كافة الأطراف".

ويعكس البيان تصريحات أدلى بها رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع يوم الاثنين للتلفزيون الرسمي قال فيها إن شوي كيسن عرضت تعويضا 150 مليون دولار فقط.

وقال ربيع إن التحقيقات حول الكيفية التي جنحت بها ألقت بالمسؤولية في المقام الأول على قبطان السفينة دون سواه نافيا بذلك دفوع الفريق القانوني للشركة المالكة التي ألقت بالمسؤولية على هيئة قناة السويس لسماحها بمرور السفينة على الرغم من سوء حالة الطقس.

وجاء في بيان هيئة فناة السويس أن 12 سفينة مرت في القطاع الجنوبي من قناة السويس في ذلك اليوم رغم حالة الطقس المشار إليها.

(تغطية صحفية يسري محمد - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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