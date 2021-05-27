صحيفة يابانية شريكة في الأولمبياد تطالب بإلغاء أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز)- دعت صحيفة ”أساهي“ اليابانية، الشريك الرسمي لأولمبياد طوكيو 2020، الأربعاء إلى إلغاء الحدث الذي وصفته بأنه تهديد للصحة، في وقت تشهد فيه البلاد حالياً موجة رابعة من تفشي جائحة كورونا.وحضت الصحيفة في افتتاحيتها رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي على دراسة الوضع بهدوء وموضوعية واتخاذ قرار إلغاء الألعاب الأولمبية هذا الصيف.

وقبل أقل من شهرين من دورة الألعاب المؤجلة لمدة عام بسبب الجائحة والمرتقبة بين 23 يوليو/ تموز و8 أغسطس/ آب المقبلين، يقف السكان اليابانيون ضد إقامة الألعاب، وفقاً لاستطلاعات رأي عدة.

وتعتقد ”أساهي“ أنه في مواجهة حالة التشكيك المتعلقة بالوضع الصحي، فإن افتتاح تلك الألعاب سيكون بمثابة رهان يعتقد أنه غير مقبول.

وتستذكر الصحيفة التصريحات المربكة لنائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الأسترالي جون كوتس الأسبوع الماضي، والتي قال فيها إن الألعاب الأولمبية ستقام حتى ولو بقيت مدينة طوكيو تخضع لحالة طوارئ.

وانتقدت الافتتاحية الطبيعة الأنانية للجنة الأولمبية الدولية التي ظهرت مرة أخرى بوضوح في تلك التصريحات.

ولم تشهد اليابان تفشياً كبيراً للفيروس حيث بلغ اجمالي عدد الوفيات 12 ألفاً، غير أن ارتفاع اعداد المصابين في الفترة الأخيرة أدى إلى ارهاق المستشفيات والجسم الطبي.

وكانت الحكومة اليابانية أعلنت الاسبوع الماضي توسيع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بسبب كورونا، لتشمل طوكيو وأوساكا إلى ثماني مقاطعات أخرى للحد من النشاط التجاري حتى نهاية الشهر الحالي، حيث افادت تقارير عن امكانية تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة اسابيع أخرى.

وأظهر استطلاع أخير أن أكثر من 80% من اليابانيين يعارضون استضافة طوكيو الألعاب، وذلك بعد تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري في ظل مواجهة الموجة الرابعة من الفيروس.

أصدرت الولايات المتحدة يوم الاثنين تحذير لماطنيها من السفر إلى اليابان، لكن المسؤولين اليابانيين قالوا إن ذلك لن يؤثر على الألعاب، وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إنه متمسك بقرار عقد الألعاب كما هو مخطط لها.

من المقرر أن يصل فريق السوفت بول الأسترالي إلى اليابان في الأول من يونيو للمشاركة في معسكر تدريب ما قبل الأولمبياد في منطقة غونما الواقعة على بعد حوالي 150 كيلومترًا شمال غرب طوكيو.

(من إعداد تشانغ ران كيم وإلين لايز ؛ تحرير جيري دويل وجيسون نيلي ولويز هيفينز، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



شعار دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تم تأجيلها إلى عام 2021 بسبب تفشي مرض فيروس كورونا في مبنى حكومة العاصمة طوكيو في طوكيو باليابان في 22 يناير/ كانون الثاني 2021. رويترز / إيسى كاتو.