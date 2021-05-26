المؤشر نيكي يهبط 0.55‭‬% في بداية التعاملات في طوكيو

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رجلان يستقلان دراجتين ويمران أمام لوحة الكترونية تعرض لمؤشر نيكي في طوكيو يوم 11 مايو ايار 2021. تصوير: ايساي كاتو-رويترز.
رجلان يستقلان دراجتين ويمران أمام لوحة الكترونية تعرض لمؤشر نيكي في طوكيو يوم 11 مايو ايار 2021. تصوير: ايساي كاتو-رويترز.

طوكيو (رويترز) - هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وانخفض نيكي‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬ 0.55 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬في المئة مسجلا 28396.62‬‬ نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 في المئة ليصل إلى 1911.37 نقطة.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز