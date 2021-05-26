الدولار الأمريكي مستقر والنيوزيلندي يحافظ على مكاسبه بعد توقعات مفاجئة برفع الفائدة

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لندن (رويترز) - استقر الدولار الأمريكي قرب أقل مستوى في خمسة أشهر في التعاملات المبكرة في لندن يوم الأربعاء، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بأكثر من واحد بالمئة في ظل تلميح البنك المركزي بالبلاد لاحتمال رفع سعر الفائدة في سبتمبر أيلول 2022.

وسجل مؤشر الدولار 89.745 بعد خسائر في الشهرين الماضيين مع توقع مستثمرين أن يدفع سعر الفائدة المنخفض في الولايات المتحدة السيولة إلى خارج البلد لاقتناص مكاسب من دول أخرى تتعافى من الجائحة.

وأكد مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي أنهم لن يغيروا السياسة النقدية بالغة التيسير قريبا رغم أن رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي قالت لشبكة سي.إن.بي.سي إنهم "يتحدثون عن دراسة التقليص".

وعلى النقيض، فاجأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي العديد من المتعاملين في السوق بتوقعه احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول من العام المقبل.

وقفز الدولار النيوزيلندي لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر بعد تلك الأنباء، وتشبث بمكاسبه خلال التعاملات الآسيوية. وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، ارتفع 1.2 بالمئة إلى 0.70309.

وارتفع الدولار الاسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7778.

وارتفع سعر صرف اليوان الصيني في الداخل والخارج لأعلى مستوى في ثلاثةو أعوام مقابل الدولار. وتخطت العملة في التعاملات الداخلية 6.40، وهو مستوى مهم من الناحية النفسية، مسجلة 6.3913.

واستقرت العملة اليابانية عند 108.845 ين مقابل الدولار الأمريكي.

ونزل اليور قليلا مقابل الدولار الأمريكي وخسر 0.1 بالمئة ليبلغ 1.22385 دولار، لكنه يظل قريبا من أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

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