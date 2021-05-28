أوساكا ناومي تقاطع المؤتمرات الصحفية للحفاظ على صحتها الذهنية

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باريس (رويترز)- قالت نجمة التنس اليابانية أوساكا ناومي الحائزة على أربع ألقاب من بطولات التنس الكبرى، إنها لن تتلقى أسئلة من الصحفيين أثناء بطولة فرنسا المفتوحة للتنس المرتقبة، عازية الأمر إلى قلة مراعاة الصحفيين للصحة النفسية للاعبين.

ووفقًا لقواعد غراند سلام أو بطولات التنس الكبرى، يمكن معاقبة اللاعبين بغرامات تصل إلى 20 ألف دولار أمريكي عند الامتناع عن المشاركة في المؤتمرات الصحفية. ولكن أوساكا أبدت استعدادها لقبول أي عقوبات محتملة.

وكانت أوساكا تأمل في أن يذهب ”المبلغ الكبير“ الذي تعتقد أنه سيوقع عليها كغرامة لصالح إحدى المؤسسات الخيرية للصحة النفسية.

وكتبت أوساكا المصنفة ثانية عالمياً في حسابها على تويتر ”لن أرد على أي سؤال لوسائل الإعلام في رولان غاروس“. وأضافت: ”لدي شعور بأن الناس لا يكترثون بالصحة الذهنية للرياضيين وهذا ما يصدمني في كل مؤتمر صحفي أشارك فيه“. وتابعت: ”دائماً ما يطرحون علينا أسئلة سبق أن طرحوها علينا مرات عدة أو أسئلة تجعلنا نشك بأنفسنا ولست مستعدة للخضوع أمام أشخاص يشكون بي“.

وقالت عالمة النفس الرياضي داريا أبراموفيتش، التي تعمل مع سواتيك الفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة وتسافر مع فريق الشباب البولندي، إنها تقدر إنزعاج أوساكا من أسئلة الصحافيين بعد الهزيمة.

وقالت لرويترز يوم الخميس ”أتفهم تمامًا القرار بالنظر إلى حالة اللاعب عند خسارة مباراة. خاصة وأن التنس رياضة لا يفوز في بطولاتها إلا لاعب واحد فقط في نهاية المطاف، بينما يخسر الباقون“.

”من الصعب التوائم مع الأمر عاطفيًا، إنه أحد التحديات التي يجلبها التنس. وقد يكون الأمر شديد الوطأة في بعض الأحيان“.

الصحة الذهنية

آخر شيء تريد أبراموفيتش السماح للاعبة سواتيك بفعله عندما تخسر مباراة هو مواجهة وسائل الإعلام فورًا بعد ذلك.كانت مشاكل الصحة العقلية نقطة نقاش منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020 عندما عادت المنافسات مجددًا بشرط المدرجات الفارغة بعد إغلاق دام خمسة أشهر.

في وقت سابق من هذا العام، قال الفرنسي بينوا بايير إنه ”مرهق عقليًا“ من المشاركة في المنافسات في ظل قيود كورونا ولم يجد متعة في اللعب بدون الجماهير.

وقال باير، أحد أفضل 20 لاعبًا سابقًا، إنه لم يتدرب حتى بين البطولات.

وتصدرت أوساكا، البالغة من العمر 23 عامًا، عناوين الصحف هذا الأسبوع عندما أفاد موقع سبورتيكو الإلكتروني للشأن الرياضي أنها كسبت 55.2 مليون دولار على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، وهو رقم قياسي تحققه رياضية.

وكانت أوساكا قد استخدمت في الماضي منصاتها الاجتماعية واهتمام الصحافة الكبير لتسليط الضوء على قضايا عنف الشرطة وعدم المساواة العرقية.

ولم تكن بطولة غراند سلام على الملاعب الرملية، التي تستمر من الأحد إلى 13 يونيو/ حزيران، مكانًا يحمل ذكريات سعيدة لأوساكا، التي انسحبت من المنافسات العام الماضي وسط جائحة كورونا. ولم تتجاوز الدور الثالث في مبارياتها الأربع السابقة بنفس المسابقة.

ولم يرد أي من الاتحاد الدولي للتنس، الهيئة الحاكمة العالمية للتنس ولا اتحاد لاعبات التنس المحترفات، على الفور على طلبات التعليق على الأمر.

وقال اتحاد التنس الفرنسي، الذي ينظم البطولة، لرويترز إنه ”لن يدلي بأي تعليق في الوقت الحالي“.

وقال شركة نيشّين اليابانية، والمصنعة للمعكرونة الفورية، أحد كبار رعاة اللاعبة أوساكا، في بيان أرسل إلى رويترز: ”بصفتنا راعٍ للاعبة، نحترم مشاعر وإرادة الرياضيين“.

”ومع ذلك، فإننا لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على آراء الرياضيين وأفعالهم الفردية، لذلك سنمتنع عن القيام بذلك“.

وقالت متحدثة باسم شركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات إنه ليس لديها تعليق بينما رفض متحدث باسم شركة أنا للخطوط الجوية اليابانية التعليق. كما لم يرد رعاة أوساكا الآخرون على طلبات التعليق.

وقالت أوساكا المصنفة الأولى عالميًا سابقًا إن القرار ”ليس شخصيًا“ ضد البطولة وأشارت إلى أن لديها علاقة ودية مع العديد من صحفيي البطولة. إلا أنها تأمل أن تعيد المسابقات النظر في نهجها الحالي.

وكانت أوساكا قامت في وقت لاحق بتغريد مقطع فيديو لظهير سياتل سي هوكس السابق، مارشاون لينش، وهو يكرر الجملة الشهيرة ”أنا هنا فقط لتفادي التعرض للغرامات“، في مؤتمر صحفي قبل مباراة سوبر بول في عام 2015.

(من إعداد جوليان بريتوت، روري كارول، سوديبتو جانجولي، شارك في الإعداد إيمي ياماميتسو وروكي سويفت وماكي شيراكي وريتسوكو شيميزو، تحرير إيد أوزموند، لينكولن فيست، ريتشارد بولين وتوبي ديفيز. النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



بطولة التنس - بطولة برميير 5 اتحاد لاعبات التنس المحترفات، إيطاليا المفتوحة، فورو إيطاليكو، روما، إيطاليا. 12 مايو/ أيار عام 2021. اللاعبة اليابانية نعومي أوساكا خلال مباراتها الثانية أمام جيسيكا بيغولا من الولايات المتحدة. رويترز/ غوليلمو مانجياباني.



بطولة التنس - بطولة برميير 5 اتحاد لاعبات التنس المحترفات، إيطاليا المفتوحة، فورو إيطاليكو، روما، إيطاليا. 12 مايو/ أيار عام 2021. اللاعبة اليابانية نعومي أوساكا تبدو مستاءة بعد خسارتها مبارتها الثانية أمام جيسيكا بيغولا من الولايات المتحدة. رويترز/ غوليلمو مانجياباني.