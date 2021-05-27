المؤشر نيكي يهبط 0.35‭‬% في بداية التعاملات في طوكيو

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طوكيو (رويترز) - هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

وانخفض نيكي‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬ 0.35 ‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬في المئة مسجلا 28543.32 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32 في المئة ليصل إلى 1914.46 نقطة.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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