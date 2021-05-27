المؤشر نيكي يهبط 0.35‭‬% في بداية التعاملات في طوكيو

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شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 11 مايو أيار 2021. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 11 مايو أيار 2021. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.

طوكيو (رويترز) - هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

وانخفض نيكي‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬ 0.35 ‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬في المئة مسجلا 28543.32 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32 في المئة ليصل إلى 1914.46 نقطة.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز