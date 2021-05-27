اليابان: الألعاب الأولمبية يمكن أن تكون آمنة حتى مع استمرار حالة الطوارئ في طوكيو

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شعار دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تم تأجيلها إلى عام 2021 بسبب تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد -19) معلقًا على مبنى حكومة العاصمة طوكيو في طوكيو باليابان في 22 يناير/ كانون الثاني 2021. رويترز / إيسى كاتو.

طوكيو (رويترز) - تعهدت اليابان يوم الخميس بالبقاء على اتصال وثيق مع المنخرطين في الأولمبياد في الداخل والخارج لضمان سلامة وأمان الألعاب حتى في الوقت الذي تستعد فيه لتمديد حالة الطوارئ في معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك المدينة المضيفة طوكيو.

لا تزال المخاوف متفشية بشأن سلامة أولمبياد 2020، التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث أظهرت استطلاعات الرأي العام أن غالبية اليابانيين يعارضون إقامة الألعاب هذا الصيف وسط صراع داخلي للسيطرة على موجة رابعة من فيروس كورونا وبطء حملة التلقيح.

تستعد الحكومة حاليًا لتمديد حالة الطوارئ في معظم أنحاء البلاد التي كان من المقرر رفعها في الأصل في 31 مايو/ أيار، على الأرجح في يونيو/ حزيران، كما قال المسؤولون - قبل أسابيع فقط من افتتاح الألعاب في 23 يوليو/ تموز.

ونصحت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع مواطنيها بعدم السفر إلى اليابان، لكن منظمي الأولمبياد قالوا إن هذا لن يؤثر على الألعاب. قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الحكومة اليابانية أكدت له أنها ستبقى على اتصال وثيق بشأن المخاوف بشأن الأولمبياد.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، كاتسونوبو كاتو، إن اليابان ستواصل بذل قصارى جهدها للسيطرة على الفيروس بغض النظر عن الألعاب الأولمبية، وستكون على اتصال وثيق بالأطراف المعنية في الداخل والخارج بشأن الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالألعاب.

وقال في مؤتمر صحفي ”الإجراءات الحذرة لمكافحة العدوى جزء حاسم في القدرة على إقامة حدث آمن“. ”سنبقى على اتصال وثيق ودوري مع جميع المعنيين، داخل البلد وخارجه على حد سواء، لشرح ما نقوم به في هذا الصدد“.

تلقى ما يزيد قليلاً عن 5٪ من اليابانيين التطعيمات، وسجلت حوالي 719000 إصابة و 12394 حالة وفاة.

ونشرت صحيفة أساهي شيمبون، الشريك الرسمي لأولمبياد طوكيو، افتتاحية يوم الأربعاء تحث على إلغاء الألعاب، لكن نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق قال في وقت لاحق من اليوم إن الألعاب الرياضية يجب أن تستمر في يوليو/ تموز.

ومع ذلك، في إشارة إلى مدى استمرار عدم اليقين في الموقف، تُركت البطولات الرياضية الكبرى في أستراليا والمتسابقون في الألعاب الأولمبية يسعون جاهدين لوضع خطط للطوارئ بعد أن أعلنت السلطات إغلاقًا لمدة 7 أيام في ولاية فيكتوريا الجنوبية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في ملبورن.

(من إعداد إيلين لايز ؛ تحرير لينكولن فيست، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)