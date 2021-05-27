الدولار يتدعم وسط ترقب المتعاملين مؤشرات من الولايات المتحدة

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سنغافورة (رويترز) - تلقى الدولار دعما يوم الخميس من اعتقاد بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يتجه ببطء ولكن بإصرار نحو مناقشة حول تشديد السياسة النقدية، فيما سجل اليوان أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

يقلص المستثمرون بشدة مشترياتهم من الدولار في ظل توقعهم زيادة عجز التجارة ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة مع تعافي العالم من الجائحة.

لكن مجرد اقتراح الخفض التدريجي لوتيرة مشتريات البنك المركزي الأمريكي من الأصول كاف لوقف المزيد من عمليات البيع، وبعد قفزة مفاجئة في أسعار المستهلكين في أبريل نيسان، فإن الأسواق أيضا في حالة قلق شديد قبل بيانات الوظائف والناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الخميس وبيانات التضخم يوم الجمعة.

كانت العملات الرئيسية مستقرة إلى حد كبير خلال جلسة التداول الآسيوية، إذ بلغ اليورو حوالي 1.2190 دولار أمريكي، وتراجع الين الياباني والجنيه الإسترليني بشكل طفيف جدا ليبلغا أدنى مستوياتهما في أسبوع.

كما أوقفت قوة الدولار صعود الدولار النيوزيلندي الذي سجل 0.7286 دولار بعد تلميحات من بنك الاحتياطي النيوزيلندي عن رفع سعر الفائدة في 2022، والتي دفعت العملة إلى 0.7316 دولار يوم الأربعاء.

وانخفض الدولار الأسترالي إلى 0.7732 دولار.

وخالف اليوان الاتجاه، وزاد إلى 6.7399 للدولار في المعاملات الخارجية.

وتمسك مؤشر الدولار بمكاسب يوم الأربعاء، واستقر عند 90.055.

وتراجعت العملات المشفرة، لكنها لم تمح الكثير من المكاسب التي حققتها بعد موجة نزولها في الأسبوع الماضي.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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