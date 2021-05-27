بيان أوروبي ياباني يؤيد تنظيم الأولمبياد بطوكيو هذا الصيف

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بروكسل-طوكيو (رويترز) - اتفق الاتحاد الأوروبي واليابان في بيان مشترك يوم الخميس على المضي قدما في تنظيم الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف رغم المخاوف والقلق على صحة الرياضيين والمسؤولين خلال الحدث الرياضي الكبير بينما تواجه الدولة المضيفة موجة رابعة من العدوى.

وبعد قمة عبر تقنية الفيديو بين الجانبين قال بيان أوروبي ياباني مشترك "ندعم إقامة دورة الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية طوكيو 2020 بأسلوب يضمن السلامة والأمن للجميع هذا الصيف ليكون بذلك رمزا لوقوف العالم صفا واحدا في مواجهة كوفيد-19".

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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