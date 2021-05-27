جمعية: اليابان ستحتاج شهورا لاستئناف شراء نفط إيران حتى مع التوصل لاتفاق نووي

أخبار اليابان

من يوكا أوباياشي

طوكيو (رويترز) - قال رئيس جمعية البترول اليابانية تسوتومو سوجيموري يوم الخميس إن شركات تكرير النفط اليابانية ستحتاج لثلاثة أشهر على الأقل لاستئناف استيراد النفط الإيراني حتى إذا أسفرت المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية عن اتفاق ورفع للعقوبات.

وقال سوجيموري في مؤتمر صحفي "حتى إن كان تصدير النفط الإيراني سيُستأنف بالفعل، فسيكون علينا التفكير في الأمر وقتها وسيستغرق استئناف الاستيراد ثلاثة أشهر على الأقل".

وأضاف سوجيموري، وهو أيضا رئيس إنيوس هولدنجز أكبر شركة تكرير للنفط في اليابان، أن الشركة لم تبدأ دراسة الأمر بعد.

تتابع أسواق النفط المحادثات النووية الإيرانية لمعرفة ما إذا كانت العقوبات المفروضة على صادرات طهران من النفط ستُرفع بالكامل، وتتراجع الأسعار عبر المحيط الأطلسي بفعل المخاوف من احتمال عودة الإمدادات الإيرانية.

كان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قد عبَّر هذا الأسبوع عن تفاؤله إزاء توصل طهران إلى اتفاق قريبا مع الدول الكبرى، لكن كبير المفاوضين الإيرانيين قال إنه لا تزال هناك قضايا شائكة.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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