اليابان تدرس مشاركة لقاحات كورونا وسط دعوات لمساعدة تايوان

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لقاح فيروس كورونا (COVID-19) من أسترازينيكا في هذه الصورة التوضيحية التي تم التقاطها في 19 مارس/ آذار 2021. رويترز / دادو روفيتش.

طوكيو (رويترز) - قالت اليابان يوم الجمعة إنها ستدرس مشاركة لقاحات كورونا مع دول أخرى حيث حثتها لجنة من الحزب الحاكم على تقديم جزء من مخزونها من لقاحات أسترازينيكا إلى تايوان.

تكافح تايوان ارتفاعًا حادًا في الإصابات المحلية، وقد لقحت حوالي 1٪ فقط من سكانها، بينما أمنت اليابان أكثر من 400 مليون جرعة، أي ضعف ما تحتاجه لسكانها البالغين.

وقال كاتسونوبو كاتو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي ”نعتقد أنه من المهم ضمان الوصول العادل إلى لقاحات آمنة وفعالة في كل دولة ومنطقة لتحقيق تغطية صحية شاملة.“

”سننظر بسرعة وننظر في مسار ملموس للسياسة فيما يتعلق بكيفية تزويد البلدان والمناطق الأخرى باللقاحات التي تتجاوز الكمية المطلوبة في المنزل.“

قال ماساهيسا ساتو، رئيس لجنة الحزب الحاكم الياباني للعلاقات مع تايوان، في وقت سابق يوم الجمعة، إنه يتعين على الحكومة تزويد تايوان باللقاحات في أقرب وقت ممكن، مضيفًا ”عندما كانت اليابان في حاجة، أرسلت تايوان لنا مليوني كمامة“.

ورفض كاتو التعليق على ما إذا كانت طوكيو قد تلقت طلبات توريد من دول معينة.

قالت وزارة الخارجية التايوانية إن الحكومة تعمل جاهدة للحصول على اللقاحات إما عن طريق الشركات المصنعة أو خطة المشاركة العالمية كوفاكس.

وأضافت أن تايبيه كانت تسعى أيضا إلى ”الدول ذات التفكير المماثل للمساعدة في الحصول على اللقاحات والجهود لم تتوقف“.

وافقت اليابان على لقاح أسترازينيكا الأسبوع الماضي وتعاقدت على شراء 120 مليون جرعة. لكن لا توجد خطط فورية لاستخدام الحقن في البلاد، وسط مخاوف مستمرة أثيرت دوليًا بشأن جلطات الدم.

بدأ شريك أسترازينيكا المحلي دايئيتش سانكيو في تعبئة اللقاح في مارس/ آذار ويقدر المخزون حاليًا بحوالي 30 مليون جرعة ستنتهي بحلول سبتمبر/ أيلول إذا لم يتم استخدامها.

ومن المقرر أن يرتفع المخزون مع إضافة أسترازينيكا لشركة Nipro Corp هذا الأسبوع كشريك محلي ثالث للقيام بتعبئة وتغليف اللقاح.

بدأت اليابان حملة التلقيح في منتصف فبراير/ شباط، بعد معظم الاقتصادات الكبرى وباستخدام جرعات مستوردة من اللقاح التي طورتها شركة فايزر-بيونتك.

كما دخل لقاح موديرنا حيز الاستخدام هذا الأسبوع مع افتتاح مراكز التطعيم الضخمة.

أعطت اليابان 10.6 مليون جرعة حتى يوم الأربعاء، أي حوالي سدس اللقاح الذي استوردته حتى الآن، بناءً على البيانات الحكومية والجداول الزمنية. بحلول سبتمبر/ أيلول، سيصل الإمداد المتوقع إلى 414 مليون جرعة، أي ضعف ما تحتاجه البلاد لسكانها البالغين.

سيستضيف رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي قمة في 2 يونيو/ حزيران حول ضمان توفير اللقاحات للدول المحتاجة من خلال برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية. وحتى الآن، تعهدت اليابان بتقديم أموال لهذه الجهود، لكن لا توجد لقاحات.

قالت هاروكا ساكاموتو، وهي طبيبة وباحثة في جامعة كيؤ في طوكيو، إن اليابان ستحتفظ على الأرجح ببعض اللقاحات من نوع الفيروس الغدي لشركة أسترازينيكا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه لقاحات من نوع mRNA من شركة فايزر وموديرنا.

وقالت متحدثة باسم أسترازينيكا إن كيفية استخدام الجرعات متروك للحكومة اليابانية.

(شارك في التغطية تشانغ ران كيم وروكي سويفت؛ شارك في التغطية ييمو لي وبن بلانشارد في تايبيه وتيتسوشي كاجيموتو في طوكيو؛ تحرير ميونغ كيم وستيفن كواتس ومايكل بيري، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)