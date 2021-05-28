حقائق- إصابات كورونا العالمية تتجاوز 168.73 مليون والوفيات 3 ملايين و653063

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 168.73 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و653063.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 592350 33353248

الهند 315235 27369093

البرازيل 454429 16274695

فرنسا 109165 5635629

تركيا 46970 5220549

روسيا 270474 5035207

المملكة المتحدة 127758 4473677

إيطاليا 125793 4205970

ألمانيا 88029 3665011

إسبانيا 79888 3663176

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 16289 1186309

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن ‭‭9423‬‬ ‭‭735496‬‬

39 - الإمارات ‭‭1664‬‬ ‭‭563215‬‬

‭‭42‬‬ - لبنان ‭‭‭7697‬‬‬ ‭‭‭539271‬‬‬

43‭‭ ‬‬- المغرب ‭‭9131‬‬ ‭‭517808‬‬

44 - السعودية ‭‭7309‬‬ ‭‭445963‬‬

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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