الصين تسجل 7 إصابات جديدة بكوفيد-19

أخبار اليابان





شنغهاي (رويترز) - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الجمعة إن البلاد سجلت سبع إصابات جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس، هبوطا من 19 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الإصابات دون أعراض، التي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 26 من 22 في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 91045 إصابة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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