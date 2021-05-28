الصين تسجل 7 إصابات جديدة بكوفيد-19

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أشخاص يصطفون في ظل تساقط الأمطار للحصول على لقاح لفيروس كورونا خارج مركز تطعيم في فويانج باقليم انهوي الصيني يوم 15 مايو ايار 2021. صورة لرويترز من صحيفة تشاينا ديلي. يحظر استخدامها داخل الصين.
أشخاص يصطفون في ظل تساقط الأمطار للحصول على لقاح لفيروس كورونا خارج مركز تطعيم في فويانج باقليم انهوي الصيني يوم 15 مايو ايار 2021. صورة لرويترز من صحيفة تشاينا ديلي. يحظر استخدامها داخل الصين.

شنغهاي (رويترز) - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الجمعة إن البلاد سجلت سبع إصابات جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس، هبوطا من 19 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الإصابات دون أعراض، التي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 26 من 22 في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 91045 إصابة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز