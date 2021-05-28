اصطدام سفينة شحن يابانية مع ناقلة وفقدان ثلاثة من الطاقم

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت السلطات اليابانية إن سفنا وطائرات تابعة لخفر السواحل تبحث يوم الجمعة عن ثلاثة فقدوا من سفينة شحن انقلبت وغرقت بعد اصطدامها بناقلة في بحر سيتو.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي إن السفينة غرقت بعد اصطدامها بناقلة مواد كيماوية قبل منتصف الليل بقليل في مضيق كوروشيما.

وأضاف أن خفر السواحل والسفن القريبة أنقذوا تسعة من أفراد طاقمها البالغ عددهم 12 وأن سفن خفر السواحل تجوب المنطقة بحثا عن الثلاثة الباقين.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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