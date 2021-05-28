إلغاء نتائج كوريا الشمالية بعد انسحابها من تصفيات كأس العالم

أخبار اليابان





هونج كونج (رويترز) - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلغاء نتائج كوريا الشمالية في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد انسحابها في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأكد الاتحاد الآسيوي انسحاب كوريا الشمالية في 15 مايو أيار وهو ما تبع قرارها بعدم المشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكانت كوريا الشمالية في المجموعة الثامنة بجانب جارتها كوريا الجنوبية ولبنان وتركمانستان وسريلانكا.

وبعد إلغاء نتائج كوريا الشمالية تتصدر كوريا الجنوبية المجموعة بسبع نقاط متساوية مع لبنان.

وكانت تركمانستان في الصدارة قبل ذلك بفضل انتصارها 3-1 على كوريا الشمالية في نوفمبر تشرين الثاني 2019 لكنها ستتراجع الآن إلى المركز الثالث بست نقاط.

واضطر الفيفا والاتحاد الآسيوي إلى تعديل نظام التأهل إلى الدور الثالث من التصفيات.

وسيتأهل المتصدر من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان ”نتائج المباريات بين صاحبي المركزين الثاني والخامس في المجموعات من الأولى وحتى السابعة لن تحتسب من أجل ضمان مقارنة عادلة بين كل أصحاب المركز الثاني“.

وتُستأنف التصفيات المؤهلة لكأس العالم يوم الجمعة بعد فترة توقف طويلة بسبب الجائحة حيث تلعب اليابان ضد ميانمار.

وتعود مباريات المجموعة الثامنة في الخامس من يونيو حيث يلعب المنتخب اللبناني ضد تركمانستان فيما تلعب كوريا الجنوبية، التي تستضيف مباريات المجموعة، ضد سريلانكا.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html