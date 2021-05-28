أسهم اليابان تغلق على زيادة مع تنامي الرهانات على التعافي بدعم تقدم نشاط التطعيم

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طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الجمعة، إذ تهافت المستثمرون على الأسهم المرتبطة بموجة البيع التي أطلقها في الجلسة السابقة تعديل أجرته إم.إس.سي.آي، في حين أثار التقدم في طرح اللقاحات الإقبال على المخاطرة على أمل في انتعاش اقتصادي سريع.

وارتفع المؤشر نيكي 2.10 بالمئة إلى 29149.41 نقطة، ليغلق فوق مستوى 29000 للمرة الأولى منذ العاشر من مايو أيار، فيما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.91 بالمئة إلى 1947.44 نقطة.

وسجل نيكي مكسبا أسبوعيا 2.94 بالمئة، في حين أنهى توبكس الأسبوع بارتفاع 2.24 بالمئة.

قال مشاركون في السوق إن طرح لقاحات كوفيد-19 ساهم في جعل المعنويات إيجابية، إذ يأمل المستثمرون في أن تساعد حملة التطعيم المستمرة في تسريع الانتعاش الاقتصادي.

وقادت المكاسب الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، إذ كانت المكاسب الأكبر لأسهم شركات تصنيع المعادن غير الحديدية وشركات صناعة الصلب والآلات من بين 33 مؤشرا فرعيا في البورصة الرئيسية.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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