اليابان ستدرس تقاسم لقاحات كورونا وسط نداءات بمساعدة تايوان

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت اليابان يوم الجمعة إنها ستدرس تقاسم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع بلدان أخرى، في حين حثت لجنة في الحزب الحاكم على تقديم جزء من مخزون لقاحات أسترا زينيكا لتايوان التي رحبت بالخطوة وحثت على اتخاذ قرار سريع.

وتشهد تايوان زيادة في الإصابات المحلية ولم تتمكن من تطعيم إلا واحد بالمئة من السكان، بينما نجحت اليابان في تأمين ما يتجاوز 400 مليون جرعة من اللقاحات أي ضعف احتياجات البالغين من سكانها.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو خلال مؤتمر صحفي "نعتقد أن من المهم ضمان إتاحة لقاحات آمنة وفعالة على نحو عادل في جميع البلدان والمناطق من أجل تحقيق تغطية صحية عالمية".

وتابع قائلا "سنبحث وندرس سريعا اتخاذ مسار ملموس فيما يتعلق بكيفية تزويد البلدان والمناطق الأخرى باللقاحات الفائضة عن الكمية المطلوبة في الداخل".

وفي وقت سابق يوم الجمعة قال ماساهيتو ساتو رئيس لجنة العلاقات مع تايوان بالحزب الحاكم إنه يتعين على اليابان مد تايوان باللقاحات في أسرع وقت ممكن، مضيفا "زودتنا تايوان بمليوني كمامة عندما كانت اليابان في حاجة لها".

وامتنع عن ذكر إن كانت طوكيو تلقت طلبات توريد لقاحات من بلدان معينة.

على صعيد آخر صرح مسؤول في وزارة الصحة يوم الجمعة بأن لجنة بالوزارة وافقت على استخدام لقاح فايزر المضاد لمرض كوفيد-19 في التطعيم بدءا من سن 12 عاما.

تأتي الموافقة وخفض السن الملائم للتطعيم من 16 عاما بعد موافقة الولايات المتحدة وبلدان أخرى هذا الشهر على استخدام اللقاح في تطعيم القاصرين.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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