محكمة مصرية ترجئ نظر قضية السفينة ”إيفر جيفن“

أخبار اليابان



سفينة الحاويات إيفر جيفن التي كانت عالقة في قناة السويس بعد تعويمها يوم 29 مارس آذار 2021. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز.

لإسماعيلية (مصر) (رويترز) - أرجأت محكمة مصرية نظر الدعوى المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز على سفينة الحاويات إيفر جيفن حتى العشرين من الشهر القادم.

وتطالب الهيئة بتعويض يبلغ نحو 916 مليون دولار يشمل تكاليف أعمال إنقاذ السفينة التي جنحت بالقناة أواخر شهر مارس/آذار الماضي، والأضرار التي لحقت بالقناة إثر توقف حركة الملاحة.

وقررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بمحافظة الإسماعيلية في مصر، يوم السبت، تأجيل النظر في الدعوى المقدمة من هيئة قناة السويس ضد ملاك السفينة “إيفر جيفين”.

وكانت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية قد بدأت النظر فى القضية التي شهدت تقديم هيئة الدفاع عن هيئة قناة السويس طلبا بتأجيل القضية لدراسة الطلب بالتسوية المادية المقدم من الملاك لتسوية النزاع ودياً، فيما قدمت هيئة الدفاع عن السفينة “إيفر جيفين” عدة دفوع قانونية.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، تخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة 40% لتنخفض من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار بعد الحصول على القيمة المالية التقديرية للبضائع من الشركة المالكة للسفينة على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة وسداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم إصدارها في بنك من فئة A class.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع أسامة ربيع إن الشركة اليابانية المالكة للسفينة عرضت دفع 150 مليون دولار.

وقال محام يمثل الشركة المالكة للسفينة إن الجانبين طلبا تأجيل جلسة السبت للسماح بمزيد من المفاوضات.

(تغطية يسري محمد - كتابة نادين عوض الله - تحرير هيلين بوبر، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)