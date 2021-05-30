اليابانية أوساكا تتقدم في بطولة فرنسا للتنس

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باريس (رويترز) - بدأت المصنفة الثانية عالميا اليابانية نعومي أوساكا مسيرتها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس يوم الأحد بالفوز 6-4 و7-6 على منافستها الرومانية باتريشيا ماريا تيج في أول أيام ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي لتضمن الظهور في الدور الثاني بينما تأمل في تحسين سجلها في البطولة التي تقام على الملاعب الرملية في مجمع رولان جاروس.

ولم يسبق لأوساكا تجاوز الدور الثالث في فرنسا المفتوحة ووصلت إلى باريس بعد المشاركة فقط في ثلاث مباريات على هذه الأرضية بعد هزيمتيها مبكرا في بطولتي مدريد وروما.

وكانت أوساكا (23 عاما) الفائزة بأربعة ألقاب كبرى أثارت الكثير من الجدل عندما أعلنت وقبل قبل أيام قليلة عدم حضور أي مؤتمرات صحفية في البطولة الكبرى خوفا من تأثير ذلك على صحتها النفسية.

لكن هذا الجدل لم يكن له أي تأثير سلبي على أدائها الفعلي على أرض الملعب ونجحت في التفوق وبكل جدارة على منافستها الرومانية المصنفة 63 عالميا في أجواء مشمشة في ملعب فيليب شاترييه يوم الأحد.

ولم تشمل المقاطعة مع الإعلام مقابلة على جانب الملعب بعد مباراتها الأولى في البطولة يوم الأحد.

وتقدمت أوساكا سريعا 5-2 في المجموعة الأولى لكنها احتاجت لكسر إرسال منافستها مرة ثانية لحسم المجموعة بعد أن حاولت الأخيرة الصمود والقتال أملا في العودة.

وتحسن أداء اللاعبة الرومانية في المجموعة الثانية التي حسمتها أوساكا أخيرا في شوط التعادل بضربة خلفية لتضرب موعدا في الدور الثاني مع رومانية أخرى هي آنا بوجدان التي فازت في الدور الأول على الإيطالية إليزبيتا كوتشياريتو 6-1 و6-3.

وبعد المباراة مباشرة قالت أوساكا ردا على سؤال حول مدى التقدم في أدائها على الملاعب الرملية "هذه عملية مستمرة. أتمنى أن يتحسن أدائي مع استمراري في اللعب".

وأضافت اللاعبة اليابانية "أنا حقا سعيدة بالفوز. إنه ملعب جميل. لعبت فقط مباراتين فيه واحدة قبل تركيب السقف والأخرى الآن. ولذا أتمنى الاستمرار في التقدم".

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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