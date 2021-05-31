تغريم النجمة اليابانية أوساكا ناومي بسبب مقاطعة وسائل الإعلام وقد تواجه الاستبعاد من فرنسا المفتوحة

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بطولة فرنسا المفتوحة - رولان غاروس، باريس، فرنسا - 30 مايو/ أيار 2021 اليابانية أوساكا ناومي خلال مباراتها في الدور الأول ضد الرومانية باتريشيا ماريا تيج رويترز / كريستيان هارتمان.

(رويترز)- قال مجلس إدارة بطولات غراند سلام للتنس يوم الأحد إن اليابانية أوساكا ناومي (23 عاما) قد تطرد من بطولة فرنسا المفتوحة إذا استمرت في مقاطعة المؤتمرات الصحفية بعد المباراة في البطولة.

وأضافت بطولات غراند سلام أن أوساكا ، التي تم تغريمها 15 ألف دولار أمريكي (19840 دولارًا سنغافوريًا) لتغيبها عن المؤتمر الصحفي بعد فوزها في الدور الأول على باتريشيا ماريا تيج في رولان جاروس ، قد تتعرض أيضًا للإيقاف من بطولات غراند سلام أخرى.

وقالت بطلة البطولات الأربع الكبرى في وقت سابق هذا الأسبوع إنها لن تواجه الصحافة خلال بطولة فرنسا المفتوحة مشيرة إلى أسباب تتعلق بالصحة العقلية.

وجاء في بيان صادر عن بطولات جراند سلام الأربع: “نصحنا أوساكا بأنه إذا استمرت في تجاهل التزاماتها الإعلامية خلال البطولة ، فإنها ستعرض نفسها لمزيد من العواقب المحتملة لانتهاك قواعد السلوك”.

وأضاف “كما هو متوقع فإن تكرار الانتهاكات يجذب عقوبات أشد بما في ذلك التخلف عن المشاركة في البطولة”.

وذكّر مجلس الإدارة أوساكا بأن ”العنصر الأساسي في لوائح البطولات الأربع الكبرى هو مسؤولية اللاعبين للتفاعل مع وسائل الإعلام، مهما كانت نتيجة مباراتهم“.

وأضافت أن ”الصحة النفسية للاعبين المتنافسين في بطولاتنا وفي الجولات لها أهمية قصوى في البطولات الأربع الكبرى“.

(من إعداد جوليان بريتوت ؛ تحرير هيو لوسون وكلير فالون، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)