حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 170.12 مليون والوفيات 3 ملايين و685187
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 170.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و685187.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 594641 33415629
الهند 325972 27894800
البرازيل 461057 16471600
فرنسا 109358 5657572
تركيا 47134 5228322
روسيا 271279 5053748
المملكة المتحدة 127775 4481257
إيطاليا 125919 4209707
ألمانيا 88370 3676727
إسبانيا 79905 3668658
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 16311 1190351
34 - الأردن 9436 734659
39 - الإمارات 1668 565451
42 - لبنان 7711 539888
43 - المغرب 9138 518868
44 - السعودية 7320 447178
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)
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