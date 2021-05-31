حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 170.12 مليون والوفيات 3 ملايين و685187

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 170.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و685187.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 594641 33415629

الهند 325972 27894800

البرازيل 461057 16471600

فرنسا 109358 5657572

تركيا 47134 5228322

روسيا 271279 5053748

المملكة المتحدة 127775 4481257

إيطاليا 125919 4209707

ألمانيا 88370 3676727

إسبانيا 79905 3668658

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 16311 1190351

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن ‭9436‬ ‭734659‬

39 - الإمارات ‭1668‬ ‭565451‬

‭42‬ - لبنان ‭‭7711‬‬ ‭‭539888‬‬

43‭ ‬- المغرب ‭9138‬ ‭518868‬

44 - السعودية ‭7320‬ ‭447178‬

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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