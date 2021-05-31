أولمبياد طوكيو.. دراسة فرض إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا أو التطعيم على المشجعين

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أحد الزواريقوم بالتقاط صور أمام نصب الحلقات الأولمبية خارج مقر اللجنة الأولمبية اليابانية (JOC) بالقرب من الاستاد الوطني، الملعب الرئيسي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 والتي تم تأجيلها إلى عام 2021 بسبب جائحة كورونا، في طوكيو، اليابان، 30 مايو/ أيار 2021. رويترز / إيسى كاتو.

طوكيو (رويترز) - ذكرت صحيفة يوميوري يوم الاثنين أن اليابان تدرس مطالبة المشجعين الذين يحضرون أولمبياد طوكيو بإظهار نتائج سلبية لاختباركورونا أو سجلات التطعيم، حيث أظهر استطلاع جديد أن المعارضة العامة للألعاب لا تزال قوية.

مع افتتاح الألعاب بعد أقل من شهرين، اهتزت ثقة الجمهور بسبب الموجة الرابعة من الإصابات بفيروس كورونا وحملة التطعيم البطيئة.

تم بالفعل حظر المتفرجين الأجانب ومن المتوقع أن يتخذ المنظمون قرارًا الشهر المقبل بشأن ما إذا كان المشجعون اليابانيون سيكونون قادرين على حضور الألعاب، وإذا كان الأمر كذلك، في ظل أي ظروف.

بالإضافة إلى إجراءات فيروس كورونا الأخرى مثل حظر الهتافات الصاخبة والحفلات الصاخبة، قالت يوميوري إن الحكومة تدرس ما إذا كان ينبغي مطالبة المتفرجين بإظهار نتيجة اختبار سلبية تم إجراؤها في غضون أسبوع من حضور الحدث الأوليمبي.

أثار التقرير آلاف المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتقد مساعي البلاد المستمرة لاستضافة الألعاب الأولمبية في خضم جائحة.

كان مصطلح ”شهادة الاختبار السلبي“ رائجًا على تويتر في اليابان، حيث حصدت أكثر من 26000 تغريدة بحلول ظهر يوم الاثنين.

”إذا كنت لا تستطيع أن تأكل، أو تبتهج، أو تحضر أطفالك، فما الفائدة من دفع ثمن تذكرة واختبار باهظ الثمن؟“ سأل مستخدم تويتر، بينما شكك آخرون في دقة مثل هذه الاختبارات.

وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو للصحفيين يوم الاثنين إنه ليس على علم بأي قرار بشأن هذه القضية.

وقال كاتو ”من أجل إنجاح الألعاب، من الضروري مراعاة مشاعر الناس“، مضيفًا أن المنظمين يستعدون لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من العدوى لتنظيم الحدث بأمان.

ولم ترد اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق على التقرير.

مددت اليابان يوم الجمعة حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى حتى 20 يونيو/ حزيران. شهدت البلاد عددًا قياسيًا من مرضى كورونا في حالة حرجة في الأيام الأخيرة، حتى مع تباطؤ وتيرة الإصابات الجديدة.

في استطلاع نشرته صحيفة نيكي يوم الاثنين، كان أكثر من 60٪ من المشاركين يؤيدون إلغاء أو تأجيل الألعاب، وهي نتيجة تتماشى مع الاستطلاعات السابقة التي أجرتها وسائل الإعلام الأخرى.

تم بالفعل تأجيل الألعاب مرة واحدة بسبب الوباء لكن الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية أعلنتا من 23 يوليو/ تموز إلى أغسطس/ آب. سيقام الحدث الثامن بموجب قواعد صارمة لمكافحة كورونا.

(شارك في التغطية ماري سايتو ، تحرير ستيفن كواتس وسيمون كاميرون مور، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)