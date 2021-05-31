قضاة فرنسيون يستجوبون كارلوس غصن في بيروت

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الرئيس التنفيذي السابق بقطاع السيارات الهارب كارلوس غصن في مؤتمر صحفي في جونيه بلبنان في صورة من أرشيف رويترز.

بيروت (رويترز) - قال محامو كارلوس غصن، رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة (رينو – نيسان) الهارب، سيخضع للاستجواب في بيروت اعتبارًا من يوم الاثنين، بسبب مزاعم بسوء السلوك المالي في فرنسا أدى إلى مصادرة أصول له بملايين اليوروهات.

وقال فريق الدفاع إنه حدد مخالفات إجرائية في القضية الفرنسية تقوض الإجراءات القانونية التي تنظمها السلطات القضائية اللبنانية.

وقال المحامون في بيان إنه سيتم الاستماع إلى غصن كشاهد وبالتالي لا يمكن الطعن في شرعية الإجراء.

وقال البيان إن الفريق كان يدعو لمنح غصن وضع ”المتهم“، لأن هذا فقط سيسمح له بالطعن في العيوب القانونية المحيطة بالقضية”.

كان غصن، الذي نفى مرارًا وتكرارًا ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا المرفوعة ضده، رئيسًا لكل من نيسان وميتسوبيشي والرئيس التنفيذي لشركة رينو عندما تم القبض عليه في اليابان في عام 2018 بتهمة عدم الإبلاغ عن راتبه واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية.

بعد ذلك فر إلى لبنان في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019 مختبئًا في صندوق أدوات موسيقية على ما يبدوعلى متن طائرة خاصة انطلقت من مطار كانساي، وظل في لبنان منذ ذلك الحين.

(تغطية سامية نخول، كتابة مها الدهان ، تحرير راجو غوبالاكريشنان، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)