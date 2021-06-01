أوساكا تنسحب من بطولة فرنسا وتشير إلى معاناتها من الاكتئاب

أخبار اليابان





من جوليان بريتو

باريس (رويترز) - فاجأت اليابانية نعومي أوساكا عالم التنس يوم الاثنين بعد انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة عقب قرارها بمقاطعة الالتزامات الإعلامية بعد المباريات موضحة أنها تعاني من الاكتئاب منذ نحو ثلاث سنوات.

وقالت أوساكا خلال الاستعداد للبطولة إنها لن تواجه الصحافة في فرنسا مشيرة إلى أن طرق الصحفيين في توجيه الأسئلة تؤثر بالسلب على صحتها الذهنية.

ونفذت اللاعبة الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى تهديدها يوم الأحد عقب فوزها في مباراة الدور الأول بعدم حضور المؤتمر الصحفي.

وعوقبت أوساكا بغرامة قيمتها 15 ألف دولار من منظمي البطولة وأصدروا بيانا حذروا فيه من إبعادها من البطولة ومن بطولات كبرى في المستقبل اذا لم تغير موقفها.

وأصدرت المصنفة الثانية عالميا (23 عاما) بيانا عبر تويتر يوم الاثنين قائلة "لم أتخيل هذا الموقف ولم أكن أنوي ذلك عندما كتبت قبل أيام".

"أعتقد أن أفضل شيء للبطولة ولبقية اللاعبين ولمصلحتي أن انسحب لذا يمكن للجميع التركيز في التنس في باريس".

وأضافت "لم أرغب أبدا في تشتيت الأذهان وأتقبل أن توقيت رسالتي لم يكن مثاليا وكان من الممكن توضيح الرسالة بشكل أكبر".

واعترفت بمعاناتها من الاكتئاب منذ 2018.

وأوضحت "الحقيقة أنني عانيت لفترة طويلة من نوبات اكتئاب منذ بطولة أمريكا المفتوحة 2018 وعشت فترة صعبة حقا للتعامل مع ذلك.

"أي شخص يعرفني يدرك أنني انطوائية وكل من يشاهدني في البطولات يلاحظ غالبا أنني ارتدي سماعات أذن وهذا يساعدني في التخفيف من قلقي الاجتماعي".

ووصف الاتحاد الفرنسي للتنس ومنظمو البطولة انسحاب أوساكا بأنه "مؤسف".

وقال جيل موريتون رئيس الاتحاد الفرنسي في بيان "نشعر بالأسف والحزن من أجل نعومي أوساكا ونتمنى لها الأفضل والتعافي في أسرع وقت ممكن ونتطلع لمشاركة نعومي في بطولتنا بالعام المقبل".

وأضاف أن مؤسسات التنس الكبرى ملتزمة بمصالح اللاعبين وبتحسين تجاربهم بالبطولات ومنها التواصل مع وسائل الإعلام.

وقال اتحاد اللاعبات المحترفات إن الصحة الذهنية من أكبر الأولويات لدى المؤسسة.

وتابع في بيان "نتمسك بدعم ومساعدة نعومي بأي طريقة ونأمل أن تعود للملاعب قريبا".

وعقب فوزها على سيرينا وليامز لتحقق لقبها الأول بالبطولات الأربع الكبرى في 2018 في أمريكا المفتوحة تعرضت أوساكا لصيحات استهجان خلال مراسم التتويج حين طغى على فوزها انفجار اللاعبة الأمريكية غضبا بسبب خلاف مع الحكم.

وأقرت أوساكا بأنها عانت بعد ذلك في التعامل تحت الأضواء.

وقالت الأمريكية صوفيا كينين، الفائزة بلقب أستراليا المفتوحة ووصيفة بطلة رولان جاروس العام الماضي، إن التعامل مع متطلبات الإعلام "ليس سهلا بالقطع" لكن هذا ما "يلتزم به اللاعبون".

وأوضحت "هناك تطلعات من الخارج ... من الرعاة والجميع ويجب أن تتعامل مع الأمر بطريقة ما ويجب أن تحظى بفريق جيد حولك لتقديم الدعم".

وأضافت أوساكا أنها ستبتعد عن اللعب لبعض الوقت وتأمل في الاجتماع مع منظمين بالرياضة لتحسين النظام.

وواصلت "كتبت بشكل خاص إلى منظمي البطولة للاعتذار وقلت إنني سأكون أكثر سعادة بالحديث معهم بعد البطولة لأن المنافسات محتدة الآن.

"سأحصل على بعض الوقت بعيدا عن الملاعب الآن لكن عندما يكون الوقت مناسبا أود حقا العمل مع المنظمين لمناقشة طرق تحسين الأمور للاعبين والصحفيين والجماهير".

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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