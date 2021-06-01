اليابان تبدأ التحصين ضد فيروس كورونا في أماكن العمل في 21 يونيو

أخبار اليابان



عاملة طبية تملأ حقنة بجرعة من لقاح كورونا الذي تنتجه شركة فايزر- بيونتك أثناء إطلاق اليابان حملتها للتلقيح، في مركز طوكيو الطبي في طوكيو، اليابان، 17 فبراير/ شباط 2021. بهروز مهري/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - قال متحدث باسم الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إن اليابان تخطط لبدء التطعيم ضد فيروس كورونا في أماكن العمل والجامعات في 21 يونيو/ حزيران حزيران لتسريع حملة التطعيم في البلاد.

وقال كاتسونوبو كاتو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي إن لقاحات موديرنا ستستخدم في تلك الأماكن.

(من إعداد جو مين بارك ، تحرير كريستيان شمولينجر، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)