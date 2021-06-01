اليابان تبدأ التحصين ضد فيروس كورونا في أماكن العمل في 21 يونيو
أخبار اليابانصحة وطب
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
طوكيو (رويترز) - قال متحدث باسم الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إن اليابان تخطط لبدء التطعيم ضد فيروس كورونا في أماكن العمل والجامعات في 21 يونيو/ حزيران حزيران لتسريع حملة التطعيم في البلاد.
وقال كاتسونوبو كاتو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي إن لقاحات موديرنا ستستخدم في تلك الأماكن.
(من إعداد جو مين بارك ، تحرير كريستيان شمولينجر، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)