أسعار الذهب قرب ذروة 5 أشهر بدعم هبوط الدولار ومخاوف التضخم

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(رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاءإلى أعلى مستوياتها في قرابة خمسة أشهر، مدعومة بانخفاض الدولار وتنامي الضغوط التضخمية، فيما ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الأمريكية لاستقاء مؤشرات بشأن مدى التعافي الاقتصادي العالمي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1910.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0504 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1913 دولارا.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.إكس ”أسعار الذهب تمضي في اتجاه صعودي قوي جدا... هذا على خلفية انخفاض الدولار الأمريكي وأيضا مخاوف التضخم.

”ربما يكون العامل الأساسي الآخر الداعم للذهب هو عودة المشترين الصينيين والهنود. على المدى القريب.. إذا تمكن الذهب من اختراق حاجز 1.922 دولارا للأوقية، فيمكن أن يفتح المجال لمزيد من احتمالات الصعود“.

انخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وسجلت العملة الأمريكية خسارتها الشهرية الثانية على التوالي.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل نيسان، فيما تجاوز مقياس التضخم الأساسي هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة.

وسينصب تركيز المشاركين في السوق هذا الأسبوع على قراءات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة، منها بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4 بالمئة إلى 28.17 دولار للأوقية، وذلك بعدما لامست أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2852.93 دولار، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1188.86 دولار.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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