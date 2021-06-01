نيكي يغلق منخفضا قبل بيانات أمريكية مهمة

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طوكيو (رويترز) - أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية على هبوط طفيف يوم الثلاثاء، فيما ينتظر المستثمرون تقريرين اقتصاديين امريكيين مهمين، لكن الخسائر حدت منها آمال في عودة الاقتصاد المحلي لنشاطه الطبيعي في ظل تزايد نشاط التطعيم باللقاحات رغم التأخير.

وانخفض المؤشر نيكي 0.16 بالمئة ليغلق على 28814.34 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.17 بالمئة إلى 1926.18 نقطة.

وقال ماساهيرو أشيكاوا كبير محللي الأسواق في سوميتومو ميتسوي دي.أس أست منجمنت "يريد المستثمرون التأكد من قوة التعافي الأمريكي من خلال بيانات المصانع والوظائف التي تعلن في وقت لاحق".

وتصدر بيانات النشاط الصناعي في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء في حين ستكون بيانات الأجور، التي تصدر يوم الجمعة، الحدث الرئيسي هذاالأسبوع. ويبلغ متوسط التوقعات للوظائف 650 ألفا لكن النتيجة غير مؤكدة بعد الزيادة الضعيفة على غير المتوقع في أبريل نيسان عند 266 ألفا.

وقادت أسهم شركات الصلب والأدوية خسائر المؤشر نيكي وفقد سهم جيه.اف.إي 4.32 بالمئة وتراجع شهم نيبون ستيل 3.36 بالمئة.

وفقد سهم دايتشي سانكيو 2.57 بالمئة وتشوجاي للأدوية 1.95 بالمئة.

وكان أكبر رابح بين الأسماء الثلاثين الرئيسية على توبكس سهم تويوتا موتور وصعد 3.38 بالمئة، يليه سهم موراتا مانفكتشرينج الذي زاد 2.05 بالمئة.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

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