الدولار يهبط واليوان يستقر بعد تدخل البنك المركزي لكبح المكاسب

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لندن (رويترز) - حوم الدولار قرب أقل مستوياته في خمسة أشهر يوم الثلاثاء، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو ومسح قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي، في حين استقر اليوان بعدما تبني البنك المركزي الصيني خطوات لكبح صعوده.

وعاود مؤشر الدولار الهبوط عن مستوى 90 في التعلاملات الأوروبية بعدما سجل 90.447 يوم الجمعة حين سجل مقياس للتضخم يراقبه مجلس الاحتياطي الاتحادي عن كثب أكبر زيادة سنوية منذ 1992. وكان المؤشر قد نزل 0.3 بالمئة يوم الاثنين وسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي، وفي مقدمتهم رئيسه جيروم باول، مرارا إنهم يتوقعون أن تكون الضغوط السعرية مؤقتة، وأن يستمر التخفيز النقدي لبعض الوقت، لكن المستثمرين يخشون أن يضطرهم التعافي القوي من الجائحة لغير ذلك.

وبحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الاسترالي حوالي 0.5 بالمئة مقابل الدولار عند 0.77625.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.72845.

واستقر اليوان بعدما أصدرت السلطات تعليمات للبنوك بزيادة حيازات النقد الأجنبي، في خطوة يعتقد أنها محاولة لكبح الصعود السريع لليوان.

واستقر اليوان في المعاملات الخارحية عند 6.3726 خلال يوم الثلاثاء بعدما تخطي مستوى مهما من الناحية النفسية عند 6.40 الأسبوع الماضي ولامس ذروة جديدة لثلاث سنوات عند 6.3524 يوم الاثنين.

وبلغ الاسترليني أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 1.425 دولار خلال التعاملات الآسيوية، وكان قد سجل مكاسب على مدى أربعة أشهر علي التوالي مع تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المحلي.

وبحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش ارتفع 0.1 بالمئة إلى 1.42315 دولار.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

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