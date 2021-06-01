اليابان تشدد القيود على الوافدين من دول منها ألمانيا وتايلاند

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت اليابان يوم الثلاثاء إنها ستشدد القيود على الوافدين من بلدان منها أفغانستان وفيتنام وماليزيا وألمانيا وتايلاند، وستطلب منهم البقاء في مراكز حجر صحي تديرها الحكومة لعدد من الأيام فور الوصول.

وقال كاتسونوبو كاتو كبير المتحدثين باسم مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي إن هذه الخطوة تأتي استجابة للمخاوف بشأن سلالات متحورة من فيروس كورونا.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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