رئيس البنك الدولي: 12 مليار دولار متاحة لتمويل لقاحات كوفيد-19

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واشنطن (رويترز) - قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس يوم الثلاثاء إن البنك لديه الآن 12 مليار دولار في تمويل متاح للقاحات كوفيد-19 وإنه سيكون قد وافق على عمليات تمويل التطعيم في أكثر من 50 دولة بحلول نهاية يونيو حزيران.

وأبلغ مالباس مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رؤساء منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، أن ”من المهم جدا تسريع سلسلة الإمداد لتوزيع اللقاحات، بما يشمل تقصير فترة التصنيع، والموافقات، وعملية توزيع الجرعات التي تم إنتاجها بالفعل.“

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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