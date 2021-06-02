أمريكا تقول هجوم إلكتروني على شركة جي.بي.إس نُفذ على الأرجح من روسيا

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شيكاجو/ على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (رويترز) - قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن شركة (جي.بي.إس) البرازيلية أبلغت الحكومة الأمريكية بأن منظمة إجرامية مقرها على الأرجح في روسيا هي المسؤولة عن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الشركة وأدى إلى تعطيل إنتاج اللحوم في أمريكا الشمالية وأستراليا.

و(جي.بي.إس) هي أكبر شركة في العالم في مجال تعبئة اللحوم وتسبب الحادث في إغلاق عملياتها الأسترالية يوم الاثنين وأوقف ذبح الماشية في مصانعها في العديد من الولايات الأمريكية.

يأتي الهجوم الذي نفذ باستخدام برنامج لطلب الفدية، بعد هجوم الشهر الماضي نفذته مجموعة لها علاقات مع روسيا على خط أنابيب كولونيال، وهو أكبر خط أنابيب للوقود في الولايات المتحدة، والذي أعاق عملية تسليم الوقود لعدة أيام في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الولايات المتحدة اتصلت بالحكومة الروسية بشأن الأمر وإن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في الأمر.

وقالت جان بيير "عرض البيت الأبيض المساعدة على شركة (جي.بي.إس) وتحدث فريقنا في وزارة الزراعة مع قيادتهم عدة مرات في اليوم الأخير".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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